Bayer Aktie News: Bayer steigt am Mittwochvormittag

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 31,77 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 31,77 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,91 EUR aus. Bei 31,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 145.895 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 106,67 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2023 auf bis zu 30,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 5,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,20 EUR an.

Bayer ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,32 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

