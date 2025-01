Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 19,85 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 19,85 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,99 EUR aus. Bei 19,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.471.494 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2024 bei 36,09 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 81,78 Prozent wieder erreichen. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 18,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,985 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 27,22 EUR angegeben.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,97 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Bayer am 05.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 03.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

