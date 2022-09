Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,21 EUR

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 51,05 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 50,66 EUR. Bei 51,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.435.367 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 24,92 Prozent zulegen. Am 06.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,75 EUR.

Am 04.08.2022 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,61 EUR je Aktie eingenommen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.819,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.854,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,86 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

