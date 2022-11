Bayer Aktie News: Bayer legt am Montagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,45 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 54,55 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,63 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 522.556 Bayer-Aktien.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 19,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.12.2021 (43,91 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 24,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,08 EUR.

Bayer gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.819,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.854,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Bayer am 08.11.2022 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 28.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,78 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

