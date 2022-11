Bayer Aktie News: Bayer gibt am Vormittag ab

Aktien in diesem Artikel Bayer 53,80 EUR

Die Bayer-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 53,70 EUR. Bei 53,64 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 53,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 69.571 Stück.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Gewinne von 21,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.12.2021 Kursverluste bis auf 43,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 22,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,08 EUR.

Am 04.08.2022 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.819,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.854,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

