Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag billiger

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 19,62 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 19,62 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 19,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 655.397 Bayer-Aktien.

Bei 35,77 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 82,31 Prozent zulegen. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,16 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,985 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,22 EUR an.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -4,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,34 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 03.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,00 EUR je Bayer-Aktie.

