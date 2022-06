Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 66,44 EUR

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 08.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 66,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 66,73 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 352.552 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 2,13 Prozent wieder erreichen. Am 06.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,08 EUR.

Bayer ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,59 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.639,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 12.328,00 EUR eingefahren.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

