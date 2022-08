Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,02 EUR

Das Papier von Bayer befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 52,33 EUR ab. Bei 51,92 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 53,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.467.231 Aktien.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 23,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,91 EUR. Dieser Wert wurde am 06.12.2021 erreicht. Mit Abgaben von 19,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 77,25 EUR.

Am 04.08.2022 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS belief sich auf 1,93 EUR gegenüber 1,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.819,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.854,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

