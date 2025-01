Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 19,91 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 19,91 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 19,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.490.663 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2024 bei 35,21 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 43,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 8,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,985 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,22 EUR an.

Bayer gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -4,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,65 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,62 Prozent zurück. Hier wurden 9,97 Mrd. EUR gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 03.03.2026 dürfte Bayer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,00 EUR im Jahr 2024 aus.

