Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 20,29 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 20,43 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,65 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.574.461 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,10 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2024. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 72,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,41 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 9,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,985 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,13 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 12.11.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR gegenüber -4,65 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,97 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,00 EUR je Bayer-Aktie.

