Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 26,95 EUR.

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 26,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 26,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.710.505 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 51,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,39 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 31,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,07 EUR je Bayer-Aktie.

