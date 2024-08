Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Montagvormittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,07 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 26,07 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 26,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,01 EUR. Zuletzt wechselten 55.029 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2023 auf bis zu 52,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 103,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 24,96 EUR fiel das Papier am 07.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,24 Prozent.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,89 EUR an.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,91 Prozent auf 11,14 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 11.11.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

