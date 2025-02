Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 15:52 Uhr 2,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 21,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 2.824.670 Stück.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei 18,41 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 17,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,109 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,13 EUR an.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR gegenüber -4,65 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,97 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,34 Mrd. EUR eingefahren.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Bayer dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

