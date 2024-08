Bayer Aktie News: Bayer gibt am Dienstagmittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 25,86 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 25,86 EUR. Bei 25,76 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 422.711 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 51,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 3,48 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,89 EUR.

Am 06.08.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,06 EUR je Aktie.

