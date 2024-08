Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 26,00 EUR zu.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 26,00 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 26,12 EUR zu. Bei 26,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.043.333 Stück.

Am 15.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,92 EUR an. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 50,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,98 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,89 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 11,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

