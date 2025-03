Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 23,44 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 23,44 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 23,48 EUR. Bei 23,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.122.332 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,45 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,88 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer veröffentlichte am 05.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,36 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11,73 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,86 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,51 EUR im Jahr 2025 aus.

