Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Bayer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 26,16 EUR abwärts.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 26,16 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 25,96 EUR. Mit einem Wert von 26,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.373.582 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 69,30 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 24,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 4,57 Prozent Luft nach unten.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,25 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,92 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Am 11.11.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,03 EUR je Aktie aus.

