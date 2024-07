Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 26,08 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 26,08 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,92 EUR nach. Mit einem Wert von 26,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 542.858 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 51,53 Prozent niedriger. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 4,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,80 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 14.05.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 2,22 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 13,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,07 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus