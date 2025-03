Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 23,56 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 23,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 23,59 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.515 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 31,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 21,85 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,112 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,88 EUR.

Bayer veröffentlichte am 05.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,12 Prozent verringert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 13.05.2025 gerechnet. Bayer dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

