Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag im Minus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 20,86 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 20,86 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 20,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 663.832 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 13,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,111 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,29 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 05.03.2025 vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,12 Prozent auf 11,73 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,44 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

