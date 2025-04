Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 21,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 21,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.591.468 Bayer-Aktien.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Mit einem Zuwachs von 47,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,46 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,111 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,29 EUR je Bayer-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 13.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor einem Jahr verloren

Bayer-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Bayer-Aktie