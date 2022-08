Bayer Aktie News: Bayer wird am Vormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,43 EUR

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 54,21 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 54,13 EUR. Bei 54,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 43.204 Stück.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 20,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.12.2021 (43,91 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 23,47 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 04.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 12.819,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.854,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,10 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 07.11.2023 werfen.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,63 EUR je Aktie.

