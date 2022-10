Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Bayer 49,42 EUR

0,87% Charts

News

Analysen

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 49,31 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 49,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.758 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,48 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 12,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 79,33 EUR angegeben.

Am 04.08.2022 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,93 EUR gegenüber 1,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.819,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.854,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie tiefer: EU-Kommissionsausschuss widerspricht Verlängerung von Glyphosateinsatz - Anfechtung von Urteil in PCB-Prozess

September 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Bayer-Aktie angepasst

Bayer: Mit Agrar und Pharma in den Branchen der Zukunft gut positioniert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com