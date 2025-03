Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 24,86 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 24,86 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 24,97 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.895.445 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 24,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,41 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 35,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,943 EUR. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 24,88 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,73 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Bayer am 13.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

