Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag in Rot

Zwei Anlage-Experten teilen mit Ihnen im Anlage-Seminar einen Einblick in wesentliche Erfolgsfaktoren für eine langfristig orientierte Geldanlage. Daniel Burgmann und Dr. Tobias Schmidt besprechen aktuell attraktive Anlage-Optionen auf den Finanzmärkten.

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Bayer-Aktie mit Neutral

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Bayer-Aktie mit Neutral

Bayer-Aktie trotzdem unter Druck: Bayer muss in Rechtsstreit um Roundup weniger zahlen

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Vormittag

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Plus

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag fester

Bilanzcheck: Zweitstärkster Mitarbeiterschwund im Dax - Die Lage von Henkel in acht Grafiken

Optimismus in Frankfurt: MDAX legt zu

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags

Merck-Aktie trotzdem schwächer: Merck-Chefin stellt 2024 schrittweise Rückkehr zu organischem Wachstum in Aussicht

Heute im Fokus

Bundesbank erwartet starke Schwankungen bei deutscher Inflationsrate. RBI muss Russland-Engagement wohl schneller senken. Merck erwartet organisches Wachstum in 2024. Allianz erhält grünes Licht für Fondsgeschäft in China. Tesla setzt in Grünheide weniger Leiharbeiter ein. SÜSS MicroTec kann kräftig wachsen. BP streicht einen Platz im Führungsteam.