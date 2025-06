Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Blick auf Bayer-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 26,92 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 26,92 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 26,87 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,01 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 140.087 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,111 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,00 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 13,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,20 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.

