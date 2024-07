Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 26,87 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 26,87 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 27,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,93 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.473.442 Aktien.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 53,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 100,22 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 7,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,11 EUR je Bayer-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,80 EUR.

Am 14.05.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,04 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,39 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,77 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

