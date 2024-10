Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Bayer im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Mit einem Kurs von 26,53 EUR zeigte sich die Bayer-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Bayer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,53 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 26,64 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,34 EUR nach. Bei 26,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.201.350 Stück.

Am 08.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 60,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,25 EUR aus.

Am 06.08.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,92 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bayer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,01 EUR je Bayer-Aktie.

