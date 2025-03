Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 24,20 EUR.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 24,20 EUR nach. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 24,06 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.237.519 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. 28,22 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 18,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,92 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 24,88 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 05.03.2025 vor. Das EPS lag bei -0,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 11,73 Mrd. EUR, gegenüber 11,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,12 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

