Bayer Aktie News: Bayer zieht am Freitagnachmittag an

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 20.05.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 64,40 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 64,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.537.236 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 5,28 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.12.2021 auf bis zu 43,91 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 46,68 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,77 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 10.05.2022 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 3,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,59 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent auf 14.639,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Am 03.08.2023 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,82 EUR fest.

Bayer-Aktie dennoch etwas tiefer: Bayer-Mittel erhält Zulassung für Vericiguat gegen Herzinsuffizienz in China

Studie: DAX-Konzerne im ersten Quartal mit Bestmarken bei Umsatz und Gewinn

Bayer-Aktie gewinnt: Bayer investiert hunderte Millionen in Tablettenfabrik

