Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 25,71 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 25,71 EUR zu. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,84 EUR an. Bei 25,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 639.601 Stück.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 52,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,90 EUR.

Bayer veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,34 Prozent auf 13,77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge