Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 28,69 EUR ab.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 28,69 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 28,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.505.366 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,91 EUR erreichte der Titel am 22.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 70,49 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,25 EUR.

Am 06.08.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,92 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 11,14 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Bayer dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,07 EUR je Bayer-Aktie.

