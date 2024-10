Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Bayer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 26,33 EUR ab.

Die Bayer-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,33 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 26,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 100.041 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,58 EUR an. 61,70 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 06.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,14 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Bayer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

