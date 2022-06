Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Bayer 59,73 EUR

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 22.06.2022 09:22:00 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 60,66 EUR. Die Bayer-Aktie sank bis auf 60,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 214.292 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 10,78 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 43,91 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2021). Mit einem Kursverlust von 38,16 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 76,69 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 10.05.2022 vor. Es stand ein EPS von 3,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,59 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14.639,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.328,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. Am 03.08.2023 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 7,86 EUR im Jahr 2023 aus.

Bayer-Aktie beendet Handel tiefer: Rechtsstreit um Unkrautvernichter Roundup nicht beendet - Japanische Behörde erteilt Xarelto von Bayer Zulassung

Bayer-Aktie legt zum Handelsschluss zu: Erneute Überprüfung von Glyphosat durch EPA - Bayer gewinnt weiteren Prozess

Bayer-Aktie leichter: Supreme Court hat noch keine Entscheidung in Glyphosat-Berufungsverfahren getroffen

