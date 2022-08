Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Bayer 53,94 EUR

-0,09% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 53,90 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 53,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 631.443 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 20,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.12.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,91 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12.819,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.854,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.11.2022 gerechnet. Am 07.11.2023 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 7,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie steigt: FDA segnet verlängere Anwendungsdauer für Bayers Hormonspirale Mirena ab

Bayer-Aktie gewinnt: Deutsche Bank Research hebt Kursziel für Bayer an

Bayer-Aktie schließt stärker: Bayer muss BASF keinen Schadensersatz für Monsanto-Saatgutgeschäfte zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Gil C / Shutterstock