Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 27,97 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 27,97 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 27,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.758 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,32 EUR erreichte der Titel am 12.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 83,52 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 12,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,89 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,14 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 11,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,06 EUR fest.

