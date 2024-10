Bayer Aktie News: Bayer verliert am Dienstagvormittag

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 25,67 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,6 Prozent auf 25,67 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 25,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,03 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 559.058 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2023 auf bis zu 42,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 65,86 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,77 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Bayer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

