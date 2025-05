Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Freitagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 24,75 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 24,75 EUR zu. Bei 24,79 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 360.969 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 25,37 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Mit Abgaben von 25,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 13.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,32 EUR gegenüber 2,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 13,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie im Plus: Hochdosiertes Eylea von Bayer erhält Freigabe auf chinesischem Markt

DAX-Konzerne reduzieren 2024 Treibhausgas-Emissionen

Bayer-Aktie stabil: Prüfen offenbar Verfahren im US-Rechtsstreit