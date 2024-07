Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 26,99 EUR.

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 26,99 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,94 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.364.812 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 99,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,80 EUR.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,34 Prozent auf 13,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,07 EUR je Aktie.

