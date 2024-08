Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Freitagmittag

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 27,93 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 27,93 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,02 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 304.903 Bayer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2023 auf bis zu 51,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 83,78 Prozent zulegen. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,62 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,89 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 06.08.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

