Bayer Aktie News: Bayer verliert am Mittag

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 28,52 EUR nach.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 28,52 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie sank bis auf 28,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 566.577 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,04 EUR an. 68,47 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 12,47 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,25 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,14 Mrd. EUR – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

