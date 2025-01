Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 20,99 EUR ab.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 20,99 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 20,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.710.380 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 32,83 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 36,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,41 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,13 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 12.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,98 EUR im Jahr 2024 aus.

