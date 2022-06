Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Freitagmittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,25 EUR

Um 24.06.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 57,22 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 57,18 EUR. Mit einem Wert von 58,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.871.881 Bayer-Aktien.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,84 Prozent. Am 06.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 30,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,69 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 10.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.328,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.639,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 7,86 EUR im Jahr 2023 aus.

