Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 24.06.2022 09:22:00 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 58,75 EUR. Bei 58,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 152.409 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR. Mit Abgaben von 33,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,69 EUR.

Am 10.05.2022 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,53 EUR gegenüber 2,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.639,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Bayer am 04.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Bayer.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,86 EUR fest.

