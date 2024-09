Bayer Aktie News: Bayer macht am Dienstagmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 28,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 11:47 Uhr 1,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 29,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 741.534 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2023 erreicht. Gewinne von 64,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,25 EUR an.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,92 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

