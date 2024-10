Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Donnerstagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Das Papier von Bayer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 26,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 26,24 EUR. Bei 25,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 837.687 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 63,40 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 4,20 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,25 EUR.

Bayer gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bayer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

