Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 25,97 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 25,97 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 26,24 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.232.562 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 63,97 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Mit Abgaben von 3,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,25 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 06.08.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 11.11.2025.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,01 EUR je Aktie.

