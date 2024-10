Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Kursplus

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 25,83 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 25,83 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 25,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 25,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 116.998 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,37 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 32,25 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 11.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

