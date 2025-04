Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 23,05 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 23,05 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,09 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.557.984 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 20,25 Prozent sinken.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,111 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 25,03 EUR.

Am 05.03.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,73 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 13.05.2025 gerechnet. Bayer dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie in Grün: CEO schließt Glyphosat-Ausstieg in den USA nicht aus

Bayer-Chef: Glyphosat-Stopp in den USA ist denkbar

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren bedeutet