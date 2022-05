Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 63,75 EUR

0,58% Charts

News

Analysen

Um 25.05.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 63,83 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,88 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,51 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 334.570 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 6,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.12.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,91 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,38 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,77 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 10.05.2022 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 2,59 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.328,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.639,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie im Plus: Fitch bestätigt BBB+-Rating

Bayer-Aktie dennoch etwas tiefer: Bayer-Mittel erhält Zulassung für Vericiguat gegen Herzinsuffizienz in China

Studie: DAX-Konzerne im ersten Quartal mit Bestmarken bei Umsatz und Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock